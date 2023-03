Pro odvolání Ševčíka budu asi jediná, míní studentská senátorka

Studentská senátorka Petra Hrabová tvrdí, že jí i dalším studentům vadí především špatná reputace Národohospodářské fakulty způsobená Ševčíkovým vystupováním mimo školu i v ní. Pro některé to byl údajně důvod fakultu opustit.

S ostatními členy akademického senátu jsem nemluvila, ale myslím, že budu jediná. Možná ale někteří příznivci v senátu situaci přeci jen přehodnotí, když nedávno viděli, jak studenty trápí a štve to, jak fakulta i celá VŠE momentálně vypadá.

Minulý čtvrtek proběhla schůzka s panem rektorem, děkanem Ševčíkem a studenty Národohospodářské fakulty. Mnoho z nich se vyslovilo, že pokud jde panu Ševčíkovi opravdu o nejlepší zájmy fakulty a o studenty, ať odstoupí. A on pořád tvrdil, že odstoupit nechce.

Lpí na tom, že studenti jsou pro něj nejdůležitější. A to mu vůbec nemůžu vzít – jakmile má student jakýkoliv problém, tak to okamžitě řeší, nehledě na jeho politický názor.

Zmiňujete výtky studentů. Co konkrétně jim vadí?

Třeba to, že spousta skvělých učitelů odešla, dokonce i spousta skvělých studentů. Vím, že někteří odešli třeba v půlce druhého ročníku, když se dozvěděli, že pan Ševčík byl opět zvolen děkanem. Šli pak třeba na Karlovu univerzitu na politologii nebo na jinou fakultu VŠE.

A to proto, že pan Ševčík chodí na demonstrace, kde stojí vedle hlavních českých dezinformátorů. Tento argument zaznívá prostě nejvíc.

Říkala jste, že v senátu ale tvoří většinu jeho podporovatelé. Jak se to stalo?

Když byly volby, tak jediná naše fakulta je neměla on-line, jako to byla normální praxe ostatních fakult. A volby do fakultního senátu probíhaly v březnu 2021, kdy byl těžký lockdown, zákaz přejezdů mezi okresy.

Moc se o volbách neinformovalo, jenom lehoulince. Konaly se jenom prezenčně a jenom jeden den – tuším od 9 do 3 nebo 4 odpoledne. Bylo to takhle hrozně špatně nastavené. Takže komu člověk napsal, aby tam šel, tak ten tam šel. A když tam kandidovali jeho příznivci, tak si to samozřejmě nějak předali, aby se pro ně hlasovalo.