Nový posudek na Redla: Je dost zdravý, aby mohl před soud

Michal Redl se už v roce 2007 vyhnul v jiné kauze obžalobě za tunelování - právě s odkazem na špatný psychický stav. A až do loňska, kdy ho společně s náměstkem pražského primátora Petrem Hlubučkem (STAN) a dalšími lidmi policisté obvinili z úplatků, měl také soudními rozhodnutími částečně omezenou svéprávnost.

Čerstvý posudek dává policistům do rukou protizbraň, kdyby chtěl Redl v rámci obhajoby tvrdit, že v Dozimetru nevěděl, co dělá, a nedokáže pochopit, proč je obviněn za trestné činy se sazbou až deset let vězení.