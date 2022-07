První dokument, proč Redl nešel do vězení: Má deprese, nechápe vyšetřování

„V současné době u něj (Redla) byla zjištěna a diagnostikována periodická depresivní porucha, v jejímž důsledku není obviněný schopen plnohodnotné účasti na trestním řízení a není ani schopen plně chápat význam případného trestu,“ napsala státní zástupkyně Petra Pavlánová do usnesení z 2. července 2007, jímž Redlovo stíhání za podvody kvůli jeho zdravotnímu stavu přerušila.

„Jestli si dobře pamatuji, byl kvůli duševnímu stavu i hospitalizovaný. A navíc posudky vypracovaly znalkyně určené orgány činnými v trestním řízení. Nebylo to tak, že by si pan Redl přinesl posudky od svých znalců,“ řekla Pavlánová, jejíž kariéra na Vrchním státním zastupitelství v Praze začala v následujících letech uvadat.

Když vedení této instituce převzala Lenka Bradáčová, podala v roce 2013 na Pavlánovou kárnou žalobu za průtahy při vyšetřování jedné velké daňové kauzy. Kárný senát Pavlánové pak za trest snížil načas plat, později Pavlánová odešla do advokacie.

Zpět k Redlovi: v roce 2008 jeho částečnou nesvéprávnost plynoucí z duševní choroby potvrdil i civilní soud. Zároveň mu ustanovil takzvaného opatrovníka - to znamená člověka, který směl za Redla vystupovat například při uzavírání smluv nebo v jednání před úřady.

O Redlovi přitom rozhodoval soud v Plzni, kde si někdejší Krejčířův komplic zřídil trvalé bydliště, ačkoli celý život žil ve Zlíně. Jaký to přesně mělo smysl nebo účel, není dosud přesně vysvětleno. Každopádně však Okresní soud Plzeň-město až do letoška pravidelně přezkoumával, jestli se Redlovo zdraví nezlepšilo. Jeho poslední verdikt padl letos nedlouho předtím, než Redla v červnu kvůli podezření z úplatků a machinací se zakázkami v pražském dopravním podniku sebrala policie.

„Byly zaznamenány desítky telefonních hovorů Michala Redla, které svědčí o tom, že fakticky vykonával podnikatelskou činnost spojenou s nákupem a prodejem nemovitostí v řádech desítek a stovek milionů korun. V této souvislosti komunikoval s advokáty, bankéři či vrcholnými zástupci nadnárodních společností. Žádná z osob, se kterými Michal Redl jednal, neprojevila pochybnosti o jeho duševním stavu,“ napsali detektivové do usnesení o zahájení trestního stíhání v kauze dopravního podniku.

Další obviněný, podnikatel a podle policie důležitý člen skupiny Pavel Dovhomilja, se rozhodl spolupracovat s vyšetřovateli. „Ano, byl jsem členem zločinecké organizace, jak to píší v tom sdělení obvinění. Vnímám to jako svoje pochybení, tohle jsem měl vyhodnotit jinak a neměl jsem do toho jít,“ řekl před dvěma týdny v rozhovoru pro Seznam Zprávy.