Obří černá skládka v Ostravě: Policie jde i po dvou šéfech státního podniku

Část rozlehlé haldy po těžbě uhlí na kraji Ostravy zavezla místní firma obrovským množstvím nelegálního odpadu, kvůli němuž se odborníci obávají velké ekologické katastrofy. A jak ve čtvrtek Seznam Zprávy rozkryly , odpad se na odval v ostravských Heřmanicích navážel několik let – za mlčení zaměstnanců státního podniku Diamo, kteří se o bývalý stohektarový těžební areál starají.

Josef Havelka, který podniku šéfoval do roku 2018, loni v červnu policistům u výslechu řekl, že Diamo důkladně prověřovalo, co se na haldu naváží. „Kontrola probíhala tím způsobem, že navezený materiál byl před rozhrnutím vizuálně zkontrolován, když byly zjištěny materiály, které tam nepatří, společnost Ridera měla zjednat nápravu a materiál z místa odvézt. Tak se vždy stalo,“ řekl Havelka do protokolu, který Seznam Zprávy pročetly.