Hrozí u Ostravy ekologická katastrofa? Experti mluví o nedozírných následcích

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Rokle, odborně „oddělovací vzdušná stěna“, měla rozhodnutím státního podniku Diamo a úřadů vzniknout kvůli ochraně vedlejší skládky, která obsahuje tři tisíce metrů krychlových nebezpečných hořlavých a toxických odpadů na bázi dehtů, olejů, polycyklických aromatických uhlovodíků, fenolů a dalších látek, které s sebou nese výroba koksu.

„Představuje nanejvýš kritickou zónu v oblasti odvalu a v případě jakékoli tepelné expozice na obsah skládky zdroj vzniku mimořádně havarijního stavu,“ napsal do posudku Zdeněk Čížek, soudní znalec v oblasti životního prostředí a chemie, kterého si objednalo Diamo na posouzení, jaký materiál vlastně společnost Ridera Bohemia navezla během let do rokle (zjistil, že stavební odpad, často hořlavý – například plasty, dřevo nebo zbytky kabelů).

Jak velká ekologická havárie by nastala, kdyby oheň (lidé z branže používají pojem „termika“) z nitra odvalu prohořel až do skládky s tímto chemickým koktejlem? „Stav by asi nebyl příliš příznivý, kdyby tam termika došla,“ říká opatrně Rostislav Dudáš, ředitel ostravského závodu Diama.

Co by to znamenalo? Byli by ohroženi lidé v okolí? „Nechci střílet od boku, abychom nevyvolávali paniku. Ale byl by to problém,“ uznává po další otázce a ukazuje ve své kanceláři na monitoru počítače, jak Diamo pomocí sond on-line sleduje vývoj teplot na skládce chemických kalů. „Teplota je ustálená na 40 stupních, nehýbe se ani dolů,“ uklidňuje Dudáš.