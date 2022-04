Poslanec Bendl i neúspěšní kandidáti TOP 09. Kdo radí ministrům?

„Myslím, že radím ve všem, čím se resort zabývá. Momentálně jsem řešil řadu věcí, které se týkají problematiky sucha, používání přípravků na rostliny, věci evropského charakteru, strategický plán společné zemědělské politiky. Bylo to asi devět témat,“ popsal pro server Seznam Zprávy.

Kromě více než 90tisícového poslaneckého platu si tak vydělá i další peníze za poradenskou činnost. Kolik přesně dostává, ministerstvo nesdělilo. A ani on sám si prý z hlavy přesnou částku nepamatoval. „Mám tam paušál. Nevím přesně, kolik to je, asi 300 korun na hodinu,“ odvětil. Zároveň si nemyslí, že by byl dvakrát placený za stejnou práci.