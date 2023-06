Při Šlachtově razii přišel o majetek. Chybí mi ještě 25 milionů, říká

Příští týden, v úterý 13. června, to bude přesně 10 let, kdy detektivové z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu spustili na řadě míst Česka nebývalou razii. Zasahovali i v kanceláři premiéra na Úřadu vlády, ale nejen tam – zadrželi desítky lidí a zajistili majetek za asi 150 milionů a desítky kilogramů zlata.

„Je neuvěřitelné, že lze někomu zadržovat 10 let majetek takového rozsahu,“ řekl Pašek v rozhovoru pro Seznam Zprávy poté, co mu část zabaveného jmění – zlaté cihly a akcie několika firem – byla zase vrácena.

Co ze zajištěného majetku vám bylo nyní vráceno?

Jedná se o částku zhruba 25 milionů korun. Řešil to s policií můj právní zástupce. Dodnes ale bez úspěchu.

Stát zlato uložil v České národní bance. Tam jsem si ho před 14 dny vyzvedl. Veškeré zlato jsem poté okamžitě prodal, a nic jsem si tedy domů neodnesl. A to proto, že budu podávat žalobu o náhradu škody.

Budou to vyšší desítky milionů korun.

Podnikatel Luboš Pašek patří mezi dlouholeté obchodní partnery Romana Janouška. Působil třeba ve firmě Kardio Port, která dodávala zdravotnický materiál do elitní nemocnice IKEM. Byl i u počátku provozu laboratoře Chambon , kterou později prodali za stovky milionů společnosti Synlab.

Když jsme týden po zásahu na Úřadu vlády v roce 2013 žádali prvně o vrácení majetku, doložil jsem daňové přiznání za tři roky zpětně. Měl jsem za toto období příjem asi 80 milionů korun. Nikdo se mě za 10 let neptal na původ těch peněz. Policii ale bylo velmi dobře známo, že mám poměrně značný legální příjem.

Symbolické to rozhodně je. Je neuvěřitelné, že lze někomu zadržovat 10 let majetek takového rozsahu. Jak policie, tak státní zástupce museli vědět, že v té věci není ani milimetr pravdy.

Ovlivnilo to váš osobní život nebo podnikání?

Samozřejmě mi to přineslo problémy v podnikání i v osobním životě. Musel jsem se svěřit do péče psychiatrů. Bylo období, kdy toho na mě bylo moc, že jsem to už nezvládal.