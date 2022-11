„Přivezu ti půl kila.“ Po roce sledování rozplétá soud korupci u silničářů

Po celý rok 2018 detektivové tajně odposlouchávali manažery středočeských silničářů. Napíchli auta, sledovali schůzky se zástupci stavebních firem.

Měli podezření na rozsáhlou korupci při zadávání zakázek na opravy silnic v okolí Prahy.

Ze skrytého vyšetřování vzešel jediný případ: Ve středu přišel k soudu jako obžalovaný Zdeněk Dvořák, bývalý ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, která ročně utrácí kolem tří miliard. Dalším souzeným je Otto Zach, majitel firmy OZ stavby.

Případ, který žalobci soudu dokázali předložit, se týká soutěže na opravu takzvaného propustku, jímž odtéká voda zpod silnice v Zaječově na Berounsku. Podle obžaloby byla zmanipulována. Za zakázku v hodnotě 1,2 milionu podnikatel Zach slíbil řediteli silničářů 50 tisíc, tvrdí žalobci.

„Příští týden ti přivezu za ten Zaječov, za ten propust… půl kila,“ zachytili policisté Zachův hlas v jeho Audi Q7 a větu k vedle sedícímu řediteli Dvořákovi si vykládají jednoznačně.

Když se však Zacha ptali, co myslel obratem „půl kila“ za Zaječov, potvrzení nedostali. „To nevím, co na to říci. Vůbec nevím, o co jde,“ zazněla u soudu Zachova odpověď, kterou soudce musel citovat z policejního výslechu, protože obžalovaný odmítl u soudu vypovídat.

Šéf silničářů Dvořák u soudu mluvil, ale úplatek popřel. „Žádnou platbu jsem nepřevzal,“ prohlásil.

Odposlech: Jen počkej, zajíci

Že se policisté zajímají o silničáře, bylo jasné od února roku 2020, kdy Národní centrála proti organizovanému zločinu provedla sérii domovních prohlídek a zabavila dokumenty k veřejných zakázkám. Jak se teď u soudu ukázalo, aktéry odposlouchávala už dlouho předtím.

Přestože se v případu jedná o malou částku a úplatek uvedený v obžalobě je jen v desítkách tisíc, jde o jednu z mála kauz, kdy se podezření týkající se zakázek na silnicích dostala až před soud.

A nemusí se jednat jen o miliardové státní zakázky na stavby dálnic, pochybnosti často vzbuzují právě menší soutěže v krajích. Seznam Zprávy popsaly řadu sporných tendrů, například ten na nákup reflexních pásků na svodidla za desítky milionů, který mohla vyhrát pouze jediná firma. Bez problémů ho získala a silničáři od ní začali nakupovat žluté plechové pásky mnohem dráž než dříve.

V případu bývalého ředitele krajských silničářů Dvořáka zachytili kriminalisté také další - pro obžalobu - klíčový hovor. Do telefonu Zachovi řekl, že mu příští týden přiveze „jen počkej, zajíci“.

Podle policistů tím myslel dokumenty k chystané soutěži v Zaječově a Zach si pak zajistil „křoví“ - firmy, které se do soutěže přihlásí záměrně s vyšší nabídkou, aby Zachova společnost OZ stavby s jistotou zvítězila.

Dvořák ve středu před soudem řekl, že tehdy mluvil o skutečné zvěři: Oba jsou prý zapálení myslivci, o víkendu byli na honu a Dvořák informoval Zacha, že mu kurýrem správy silnic posílá zajíce a bažanta.

„Jen počkej, zajíci – to jsem vyšetřovateli vysvětlil, že to byl opravdu zajíc,“ uvedl Dvořák. Policistům dodal i fotku z honu a výpis z GPS služebního auta, aby dokázal, že jeho kurýr opravdu jel v té době za podnikatelem Zachem do Kladna.

Dvořák také přesvědčoval soud, že v krajské silničářské organizaci, která ročně zadá 600 zakázek, ani nemohl cokoli ohnout ve prospěch konkrétní firmy. O soutěže se podle něho starali podřízení na různých úrovních - od těch, kteří měli na starosti výběr vítěze, až po lidi přes finance.

„To, co je mi vytýkáno v obžalobě, je nesmysl. Zadávací řízení nikdo nemanipuloval, a ani nemohl,“ řekl Dvořák.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Obžalovaný je nejen kladenský podnikatel Otto Zach, ale i celá jeho firma OZ stavby.

„Křoví“ nabídlo vyšší ceny

Obžaloba stojí hlavně na nepřímých důkazech, vyšetřovatelé například nemají zmonitorované předání peněz, neexistují očití svědci. I díky odposlechům však zjistili, že obžalovaný Zach kvůli téhle zakázce skutečně oslovil jiné dvě stavební firmy, aby do soutěže podaly přihlášku. Udělaly to a ceny obou byly o něco vyšší než Zachova nabídka.

„To si opravdu nepamatuju, denně mám desítky hovorů,“ nadiktoval do protokolu Zach, když se během vyšetřování policisté ptali na telefonáty s konkurenčními stavebními firmami o zakázce v Zaječově.

Ředitel silničářů Dvořák strávil ve funkci dlouhých 14 let, krajští radní ho odvolali po předloňských volbách, které vyhrálo hnutí STAN. Předchozí vedení v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) práci silničářů hájilo.

„Byla to účelovost, aby se mě zbavili,“ naznačil Dvořák s odkazem na to, co se dělo po jeho odchodu.

Konkurz na křeslo šéfa vyhrál loni Jan Lichtneger, ve funkci však zůstal jen něco přes rok. Pak ho smetla korupční kauza Dozimetr na pražském dopravním podniku a obvinění magistrátního náměstka Petra Hlubučka (STAN) a podnikatele Michala Redla.