Rakušan mění vysvětlení, proč instaloval Mlejnka

Když ministr Rakušan (STAN) vysvětloval, proč do čela civilní rozvědky instaloval Petra Mlejnka, který se stýkal s ústřední postavou případu Dozimetr, odkazoval se na doporučení tří osob.

„Samozřejmě jsem se informoval i v prostředí, kde se Petr Mlejnek pohyboval. Kladné reference mi dali například pánové Opata, Jílek, Bartovský a několik dalších,“ napsal v první reakci v textové zprávě Rakušan a později to i zopakoval – například ve vysílání Radiožurnálu jméno Jílka uvedl i s tím, že jde o vojenského rozvědčíka.

„Nemůžu se vyjadřovat vzhledem k tomu, že probíhá vyšetřování. Od dubna 2021 jsem ale ve vojenské diplomacii, s panem ministrem Rakušanem jsem nemluvil. Více vám říci nemohu,“ řekl Seznam Zprávám Libor Jílek, který dříve působil jako náměstek Vojenského zpravodajství. Podle informací Seznam Zpráv i druhý jmenovaný rozvědčík popírá, že by s ministrem Rakušanem mluvil či dokonce Mlejnka doporučil.

V úterý odpoledne s ním přitom bude premiér Petr Fiala (ODS) řešit, jak z celé aféry vybruslit. Zatímco Vít Rakušan dál trvá na své nominaci, koaliční partneři jsou zaskočeni informací, že se nový šéfrozvědčík stýkal se zmiňovaným Michalem Redlem, zapleteným do kauzy Dozimetr.

Na Mlejnka narazily Seznam Zprávy, když mapovaly síť kontaktů, které Redl údajně instaloval do státní správy. Mlejnek měl být pro Redlovu skupinu osobou s dosahem do bezpečnostní komunity. Podle několika zdrojů Seznam Zpráv měl i on svou přezdívku. Říkali mu „Plukovník“.