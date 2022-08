Rakušan dosadil do čela špionů muže, který je v kontaktu s Redlem

Mlejnka do funkce jmenoval 8. července ministr vnitra Vít Rakušan, šéf hnutí STAN. Seznam Zprávám potvrdil, že o vazbě Mlejnka s Redlem věděl, ale nevadí mu. Jednalo se podle něj o pracovní vztah.

Mlejnek měl být pro skupinu důležitým kontaktem s dosahem do bezpečnostní komunity. Podle několika zdrojů Seznam Zpráv měl i on svou přezdívku. Říkali mu „Plukovník“. Mlejnek totiž svou kariéru odstartoval v armádě, z Ministerstva obrany odešel před dvanácti lety.

Co přesně Mlejnek s Redlem dělali a proč se potkávali? „Důvodem bylo, že jsem jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu. Žádnou zakázku jsem jeho prostřednictvím nezískal,“ tvrdí dnešní šéf tajné služby. Jeho vysvětlení má ale jeden háček. Michal Redl žádné zakázky nemohl legálně zařídit ani zadávat.

Mlejnka do funkce jmenoval ministr Vít Rakušan, šéf hnutí STAN, jehož se aféra dotýká. Ve skupině stíhaných totiž figuruje politik STAN a někdejší náměstek primátora Petr Hlubuček.

Oficiálně byl Mlejnek jmenován 8. července, tedy tři týdny poté, co policie spustila operaci Dozimetr a Redla s Hlubučkem zatkla. V té době už ministr vnitra o Mlejnkově kontaktu věděl. „Panu ministrovi jsem řekl, že se s Redlem znám. Bylo to poté, co vypukla ta kauza, ještě před mým ustanovením,“ říká Mlejnek.