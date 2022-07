Vláda dokončila rozsáhlou výměnu šéfů. Do skládačky zapadla poslední jména

Šimandl začal kariéru v Bezpečnostní informační službě (BIS), po čtrnácti letech se přesunul do Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a po třech letech v roce 2017 přešel do tehdy nově zřízeného Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), odkud v roce 2018 zamířil k rozvědce.

Dlouho ale působil i v soukromé sféře. Média upozornila na to, že byl viceprezidentem firmy Techniserv v době, kdy tato firma získala nezákonně zakázku na prověrku technologického zázemí České obchodní inspekce. Tři Mlejnkovi kolegové kvůli tomu byli pravomocně odsouzeni. On sám nebyl nikdy obviněn a tvrdí, že jako šéf odlišné divize firmy o nezákonné aktivitě svých kolegů vůbec nevěděl. Kromě vojenské vysoké školy Mlejnek vystudoval třísemestrální kurz na soukromé vysoké škole Cevro Institut, která je úzce spjatá s ODS.

Už 1. července nastoupil do čela Finančního analytického úřadu Jiří Hylmar, do té doby zástupce ředitele. Náčelníkem generálního štábu české armády se stal Karel Řehka, voják a pozdější vedoucí NÚKIB. Velitelem Vojenské policie se stal Otakar Foltýn, který do té doby pracoval v analytickém oddělení velení armády. A ke stejnému datu byl ředitelem NÚKIB jmenován Lukáš Kintr, dosavadní náměstek ředitele, který do NÚKIBU nastoupil v roce 2005.