Svědectví podnikatele vtahuje politiky hnutí ANO do kauzy Dozimetr

Svědectví podnikatele Pavla Dovhomilji, přezdívaného Guči, do kauzy Dozimetr vtahuje i politiky hnutí ANO. Konkrétně někdejšího vlivného šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. Současně popisuje, jak Redlova skupina měla prát peníze.

„Úplně naplocho jsme se potkali u něj v kanceláři, tam nám ty peníze předal. Cash. Byly to jednotky milionů, žádná faktura,“ říká muž na druhé straně stolu a trochu nevěřícně potřásá hlavou.

Pavlu „Gučimu“ Dovhomiljovi nejde do hlavy, že se nad tím někdo podivuje. Tak to přece v jeho světě chodí. Peníze, o nichž mluvil, pocházely z kvartálního vyúčtování u Michala „Mišáka“ Redla. Právě on měl být podle policie hlavou skupiny podnikatelů, kteří manipulovali se zakázkami v Dopravním podniku hlavního města Prahy.