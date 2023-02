Ředitel drah koupil porsche. Platil šéf firmy, která vyhrála zakázku

Detektivové sice nemohli stíhat Miroslava Kupce, generálního ředitele Českých drah, ani Jana Lemfelda, majitele společnosti Tratec - CS. Ale kvůli údajným půjčkám a vracení peněz v hotovosti předali oba muže správnímu úřadu. Podle předpisů proti praní špinavých peněz je totiž možné provádět hotovostní transakce jen do částky 270 tisíc korun. Podnikatel Lemfeld pro Seznam Zprávy nepřímo potvrdil, že trest od úřadu dostal. Jaký, to neřekl. „Nemusím vám na to odpovídat,“ prohlásil. Podle zákona o omezení plateb v hotovosti může člověka dostat pokutu až 500 tisíc, firmám hrozí sankce až pět milionů.