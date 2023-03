Ruský „krtek“ unikl trestu. Nově ho mají před soud dostat důkazy od agentů

Loni v létě skončil v klidu a bez skandálu na Ministerstvu zahraničí. Odešel do penze a dnes žije 70 kilometrů za Prahou v malebné chatové oblasti.

Seznam Zprávy přinesly v pondělí příběh pana J. A. - bývalého úředníka ministerstva pracujícího na diplomatických misích, který podle tajné služby mnoho let donášel citlivé informace ruské rozvědce. Za peníze, dárky a zahraniční dovolené, jak zadokumentovala Bezpečnostní informační služba (BIS).

J. A. to však v rozhovoru s reportérem popřel. „Normálně jsem šel do důchodu. Žádná policie, žádné vyšetřování,“ vrtěl hlavou.

Z čistě formálního pohledu má pravdu: Detektivové skutečně nemohou důkazy sesbírané tajnou službou, například BIS, použít v trestním řízení. Museli by si je opatřit znovu ve vlastní režii. Což u odposlechů nebo u sledování zpravidla není možné.

Proto je šestašedesátiletý J. A., podle BIS zpravodajským jazykem „krtek“ pracující pro cizí stát, formálně nevinný. Jeho případ však urychlil práce na úpravě zákonů, které by tuto situaci měly změnit.

Konkrétně by se do trestního řádu a zákona o zpravodajských službách měly dostat pasáže, že tajná služba musí dodat kriminalistům důkazy, jejichž opatření povolil soud. To jsou nejčastěji už zmíněné odposlechy.