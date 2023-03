Našli jsme Čecha, který podle BIS donášel Rusům

Mohutný muž v kulichu vypne řvoucí cirkulárku a opráší rukavice od pilin. „Já o tom nechci moc mluvit. Nechci to rozviřovat, protože to není pravda,“ říká s povzdechem.

Nebylo to vědomé, tvrdí J. A. o kontaktech s ruskými agenty.

Začalo to na jeho misi v Libyi. Nejprve se seznámila manželka J. A. s manželkou ruského důstojníka a přes ně se poté začali přátelit i muži.

Tak nějak –⁠ ve společnosti, v uvolněné atmosféře a v prvních krocích přes partnerky –⁠ mělo všechno začít. Že se to stalo na jiném a ještě k tomu chudém kontinentu, nebylo náhodou: domů je to daleko, lidé působící ve službě se hůře kontrolují. A také se o africké ambasády zrovna nepere první liga Černínského paláce.

J. A. nepopírá, že se rodiny přátelily, ale vrtí hlavou nad tím, že by Rusovi předával informace získané díky službě na velvyslanectví. Nebo že by za ně dokonce přijímal dárky, dovolené i peníze v hotovosti, jak zjistila BIS.

„Nic takového se nestalo. Já navíc, když to tak řeknu, nemám Rusko ani Rusy zrovna v lásce,“ tvrdí nyní J. A.

Po návratu z první diplomatické mise v Libyi se, jak také ověřily Seznam Zprávy, J. A. po nějakém čase do Afriky vrátil a to do etiopské Addis Abeby, kde strávil další tři roky.