Soudce nerozhoduje. Státu tak hrozí, že přijde o pozemky za miliardy

„Problematika nabytí a vlastnictví těchto pozemků je navíc natolik spletitá, že by bylo nad rámec trestního řízení, které primárně rozhoduje o vině a trestu, že bude rozhodně vhodnější přenechat ji k rozhodnutí správním orgánům a civilnímu soudu, kteří mají s restitučními spory mnohem větší zkušenosti a mohou se problematikou zabývat zevrubněji než soud v rámci trestního řízení,“ napsal soudce Lněnička do rozsudku.

Jak zjistily Seznam Zprávy, některé soudy už částečně uznaly, že by Bečvářova Krč měla mít na odblokování parcel nárok. Definitivní verdikt však ještě nepadl, avšak pokud by se tak stalo, stát by už neměl žádnou možnost, jak to zvrátit.