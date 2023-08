Starostka okradla obec o 400 tisíc a přiznala to. Ale ve funkci zůstává

Na případ v červnu upozornily Seznam Zprávy , a jak teď zjistily, starostčino stíhání v červenci státní zástupce podmíněně zastavil: Štěpánka Tichá se přiznala, zaplatila škodu a výměnou za to nešla před soud pro zpronevěru, za niž jí hrozilo až pět let vězení.

„Měla by zůstat. Ale proč, to vám neřeknu – nechci to vykládat do tisku,“ uvedl pak zastupitel Josef Schmid.