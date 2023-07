Úředník od ministra promluvil. Úplatek 250 tisíc by mi nestál za to, říká

Zkušený státní úředník Blaško si vzal podle vyšetřovatelů peníze za jednu ze zakázek souvisejících s licencemi na systém Oracle. A to právě loni v dubnu, když byl poslední den v práci před odchodem z funkce.

Od domovních prohlídek až do nynějšího zahájení trestního stíhání Blaško o své roli v kauze mlčel. Nyní o ní – prostřednictvím advokáta – poprvé promluvil.

Blaško podle očekávání úplatek popírá. Potvrdil však, co Seznam Zprávy na základě důvěryhodných zdrojů popsaly už dříve: že si pro něj v dubnu 2022 detektivové přišli, když navštívil IT konferenci, kde se prezentovaly produkty globální softwarové společnosti Oracle.

Zároveň uvedl, že zakázku nemohl ovlivnit, protože toto IT řešení Ministerstvo zemědělství používalo dávno před tím, než on do úřadu nastoupil. Neboli že ministerstvu stejně nezbývalo než koupit tyto konkrétní licence.