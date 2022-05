Korupční aféra na zemědělství: Úředník měl statisíce v tašce, druhý v trezoru

Státní tajemník Jan Sixta měl v trezoru v kanceláři na ministerstvu 250 tisíc, u šéfa ministerského IT Olega Blaška detektivové našli obdobnou částku.

Policisté jsou přesvědčeni, že šlo o úplatky za zmanipulované IT zakázky v hodnotě stamilionů. Zatím nikoho neobvinili.

Jedním z nich je Oleg Blaško, šéf IT na Ministerstvu zemědělství, který byl ten den naposledy v práci – jeho místo nové vedení ministerstva od prvního dubna zrušilo.

Seznam Zprávy ověřily z více důvěryhodných zdrojů, že detektivové Blaška zadrželi odpoledne před ministerstvem, kde předtím kvůli výpovědi odevzdal dokumenty a služební auto. Odvezli ho k výslechu do Dlážděné ulice, kde má Národní centrála proti organizovanému zločinu jedno z pracovišť.

Tam u Blaška našli při osobní prohlídce pouzdro na notebook a v něm 250 tisíc v pětitisícových bankovkách. Pouzdro měl ministerský IT úředník v tašce mezi dalšími reklamními předměty, nesly logo amerického softwarového gigantu, firmy Oracle.

Blaško do protokolu řekl, že neví, kde se u něj peníze vzaly. Pouzdro na notebook a další reklamní drobnosti prý dostal v tašce dopoledne na konferenci Oraclu, která se konala v hotelu Ibis na pražském Smíchově. Policisty přesvědčoval, že se do konference nedíval.

Oleg Blaško, dnes už bývalý šéf IT na Ministerstvu zemědělství, je jedním z úředníků, které policie podezírá z korupce.

Dalším na soupisce podezřelých je státní tajemník Sixta, jenž byl zodpovědný za IT zakázky. I on byl zadržen na ministerstvu poslední březnový den – měl u sebe asi 250 tisíc, z nich pár desítek tisíc stačil ještě před příchodem policie předat své asistentce. Sixtovu kancelář dlouhou dobu předtím sledovaly skrytě umístěné policejní kamery.

A do třetice: 20 milionů si odnesli policisté z Tomanovy vily ve Vyžlovce nedaleko Prahy. Seznam Zprávy se pokoušely získat reakci i od exministra, který je současně velkopodnikatelem v zemědělství a majitelem stamilionových pozemků. Ten ovšem telefon nezvedal a neodpověděl ani na zaslané textové zprávy. Jak už popsal Deník N , kriminalističtí technici teď z peněz snímají otisky a snaží se zjistit, kterým aktérům kauzy prošly bankovky rukama.

Podle MF Dnes se detektivové zaměřují na čtyři IT zakázky Ministerstva zemědělství. Jak napsali do protokolů, podezírají například exministra Tomana, že chtěl 10 milionů po manažerech společnosti O2 za to, že ji v soutěžích bude upřednostňovat.