Tak se vyhazují peníze. Třímilionový semafor v rovné ulici nikdy nefungoval

Celé to začalo na podzim roku 2020. Městská část vypsala zakázku na „Dopravní zklidnění ulice Samcova – v úseku Lodecká–Petrská, Praha 1“, kterou získala firma Inpros Praha. Kontrakt byl podepsán v říjnu téhož roku, dle smlouvy činila cena 7,2 milionu korun a na dokončení přestavby ulice měl zhotovitel dva měsíce.

Kdo z obyvatel čekal, že se vedle zklidnění provozu dostane například i na zeleň, mýlil se. Z ulice se postupně stalo spíše parkoviště. Přehlédnout ale nešlo především to, jaká technická zařízení se tam postupně objevila.

Zhruba v polovině ulice vyrostla řada pevně uchycených sloupků, aby z jedné strany zabránily vjezdu vozidel. Pár metrů od nich ale byla umístěna další, jejich chytřejší verze – automaticky zajíždějící zábrany. No, a kousek od nich byl vztyčen semafor s prstencem několika kamer.

Zvláštní bylo, že semafor a zábrany vznikly až v době, kdy už byla Samcova ulice zrekonstruována, a takzvaně zklidněna. „Proč se to neudělalo najednou, a kopaly se díry do čerstvě opravené komunikace,“ nechápali místní.

Údiv pak vyvolávalo především signalizační zařízení nacházející se zhruba v polovině rovné ulice bez odboček. Semafor osázený několika kamerovými objektivy řadu měsíců svítil zeleně, aby následně na několik let vyfasoval ochranný pytel. Od přestavby ulice na přelomu let 2020 a 2021 dlí na jeho krku dodnes.

Letos na jaře se tudíž reportér Seznam Zpráv začal politiků a úředníků ptát, k čemu vůbec byl tento nepoužívaný semaforový systém vybudovaný. A hlavně – kolik to stálo daňové poplatníky.

„Veškeré informace o cenách by vám musel dát emeritní radní pro dopravu, můj předchůdce Richard Bureš. Já jsem ve funkci pátý měsíc a historickou fakturaci jsme si nepředali,“ sdělil Ryvola v květnu Seznam Zprávám.

S dodatkem, že „sloupek je opravdu zapracováván do přípravy nové studie o zklidnění dopravy v celé oblasti Petrské čtvrti, která je ale pouze ve stádiu zrodu“.

Z odpovědí vyplynulo, že kamerový semafor se zajíždějícími sloupky – dosud stále pro obyvatele nefunkční – přišel kasu městské části na 2 588 581 korun. A také že semafor se sloupky nebyl postaven v době rekonstrukce ulice. Úřad to vysvětlil tak, že nebylo možné „výsuvný sloupek zahrnout do vydaného stavebního povolení na úpravu komunikace.“ Úřad rovněž popřel, že by se chystala nová studie na zklidnění dopravy v celé oblasti Petrské čtvrti, na což se ovšem odvolával radní Ryvola z hnutí ANO.