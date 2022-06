Vláda mění zákon: firmy odsouzené za korupci se nedostanou k zakázkám

Na problém upozornily Seznam Zprávy letos na jaře: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo přepsat jeden z paragrafů obsáhlého zakázkového zákona tak, že podle právníků vznikl přesně tenhle efekt: stačil by jednoduchý trik a problémové firmy by mohly stavět školy nebo opravovat silnice.

Dnes totiž platí, že odsouzené firmy nesmí chodit do veřejných soutěží – zákon požaduje, aby vítězové tendrů byli bezúhonní. Podle chystané novely by však odsouzené společnosti mohly do soutěže přihlásit jinou společnost spadající do stejného koncernu. Pak se za ni skrýt a ve skutečnosti – i přes odsouzení a trest – například budovat dálnice nebo stavět nové nemocniční pavilony.