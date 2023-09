Vyhrožoval Rakušanovi smrtí. Dostal trest, ale nedal si pokoj

„Demisi svině fašistická zlodějská!!!!!“ „Když do 48 hodin neodstoupíš, odstraníme Tě sami. Občanská partyzánská brigáda!!!!“ Takové zprávy začaly přicházet loni v červnu vicepremiérovi Vítu Rakušanovi (STAN) na messenger. Postupně mu pisatel odpočítával hodiny.

Poslední, co napsal, byla zpráva s malým překlepem „No jak chceš, sepisuje závěť!!!“ Právě tento překlep se pak u soudu obžalovaný snažil prezentovat tak, že chtěl napsat „sepisuji závěť“, protože byl prý psychicky na dně.

Obvodní soud pro Prahu 4 mu ale neuvěřil a podle anonymizovaného rozsudku z konce srpna, který Seznam Zprávy nyní získaly na základě informačního zákona, ho odsoudil za vydírání na půl roku do vězení s podmíněným odkladem na 15 měsíců.

Obžalovaný se k sepsání zpráv přiznal, u soudu se ale odkazoval na „svobodu odporu“, kterou mu podle něj poskytuje Ústava. Cítil se prý ohrožen na životě kvůli tomu, co se dělo v rámci covidových opatření, kdy hovořil o „šikaně občanů a policejním zaklekávání“. O svůj život se údajně obává i kvůli válce na Ukrajině a postupu vlády.

„Soud uvádí, že mezi svobodou projevu a vyhrožováním násilím a smrtí, ať už se jedná či nejedná o politicky činnou osobu, je zásadní rozdíl. Právní řád České republiky negarantuje právo páchat trestnou činnost, a to ani verbální, jakkoliv se může každá osoba subjektivně cítit ohrožená na životě,“ uvádí se k jeho obhajobě v rozsudku.

„Bylo to jakési odčítání hodin do té doby, než dojde k nějaké fyzické likvidaci, takže to vyhrožování nebylo jednotlivé, ale bylo prostě kontinuální v čase a ta situace byla určitě nepříjemná a obtěžující a samozřejmě vyvolávající nějaké obavy,“ řekl Vít Rakušan s tím, že pro něj pisatel překročil linii tolerantnosti tím, že mu vyhrožoval fyzickou likvidací.