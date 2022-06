Vyšetřování Vrbětic: Policie podezírá dva lidi z vyzvědačství, má e-maily

„Přiletěl za námi. Nebo přiletěl prostě, chvilku s námi byl – hoďku, dvě, tři… Nevím, jak dlouho se znali ani kdy se seznámili. Vím, že ho neviděli poprvé. Byl jim představený, on je nějaký literární historik. Dřív tam proběhl nějaký obchod a bylo to naprosto v pořádku, on tam pomáhal s nějakými kontakty. Takže taťka ho znal spíš pracovně a mamka se do toho nějak vložila,“ popsala reportérům dcera Šapošnikovových. Averjanov s nimi podle jejích slov seděl u kávy.