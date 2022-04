Z Mordoru na Ruzyň. Rittigovu právníkovi odklad nevyšel, už je za mřížemi

Bývalý advokát David Michal, který dlouhodobě spolupracoval například s lobbistou Ivo Rittigem, nastoupil v úterý odpoledne do vězení.

V něm si má odpykat šestiletý trest, který dostal za krácení daní při prodeji pozemků. Pražský vrchní soud letos v únoru rozhodl, že Michal má v této souvislosti také zaplatit peněžitý trest 3,65 milionu a deset let nesmí působit v advokacii.

Do vězení nastoupil poté, co mu soudkyně v pondělí zamítla žádost o prodloužení lhůty k nástupu o dvacet dní. Michal pak nastoupil podle informací Seznam Zpráv do věznice v pražské Ruzyni.