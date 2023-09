Žalobce chtěl pro Vrbovskou pět let vězení, teď se spokojil s podmínkou

Závěry dohody oznámil žalobce v pondělí během soudního jednání. Zatímco v obžalobě pro Vrbovskou požadoval pět let ve vězení, díky dohodě by měla skončit s pětiletou podmínkou, navíc má zaplatit šest milionů korun jako peněžitý trest a na sedm let by jí měla být zakázána činnost. Dohodu musí ještě v pondělí odpoledne potvrdit soud.