Zatkli ho, když plul s rodinou na Korfu. V Česku ho nejspíš čeká vazba

Během krátké doby se podle policie vrátí do Čech hlavní obžalovaný ve druhé větvi miliardového případu tunelování ve své době největší tuzemské kampeličky Metropolitního spořitelního družstva.

Podnikatel Jiří Liška byl v hledáčku policistů poté, co se začal vyhýbat soudu a objevily se informace, že uprchl. Letos v dubnu na něj byl kvůli tomu vydán Evropský zatýkací rozkaz. Nakonec byl tento týden zadržen v Řecku. Shodou okolností se mu stala osudná jeho záliba: plavení na lodi.

„V současné době je ještě v Řecku. Děláme všechny nezbytné kroky k tomu, aby byl co nejdříve vydán do Česka,“ řekl Seznam Zprávám policejní mluvčí David Schön.

Tento proces, protože byl Liška zadržen na území Evropské unie, podle Schöna trvá několik málo týdnů. Většinou se daří vše vyřešit do jednoho měsíce. „Po příletu do Česka bude o jeho dalším osudu rozhodovat soud,“ popsal Schön.

Mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig potvrdil, že poté, co bude vydán do Čech, se v jeho případě rozhodne, zda skončí ve vazbě. Tím důvodem, proč se bude jednat o vazbě, je obava, zda se nebude znovu skrývat nebo neuprchne do zahraničí.