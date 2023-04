Zničili mi živnost, píše bývalý rozvědčík. Kvůli dezinformacím mu vypnuli web

Kriminalisté podle zveřejněného Wagnerova rozboru do usnesení o odložení kauzy napsali, že „v dané věci lze konstatovat, že k vypnutí webových stránek Exanpro.cz došlo po intenzivních konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení Vlády České republiky blokuje vybrané dezinformační weby, které ohrožují naši národní bezpečnost“.

„Tak to je opravdu hanebné, co se v souvislosti s činností proti mně a mému webu dozvídám, a ještě k tomu po více než jednom celém roce. Avšak ještě hanebnější je to, že policejní orgán je spokojen a nevidí, nebo nechce v odpovědích aktérů vidět nic podezřelého,“ napsal v reakci Wagner.