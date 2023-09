Zvrat v případu. Soud pustil z vězení Ukrajince, vinili ho z vraždy

Nejvyšší soud zvrátil případ rvačky, ke které došlo mezi dvěma Ukrajinci loni na jaře na královéhradecké ubytovně a při které jeden z nich zemřel. Za vraždu byl kvůli tomu obžalován Dmytro Daldanov, soudy ale případ překvalifikovaly jen jako zabití. Nejprve měl Daldanov skončit ve vězení na pět let. Později odvolací vrchní soud trest snížil na 3,5 roku.

Ke konfliktu mezi muži došlo poté, co se opili a následně se pohádali kvůli válce na Ukrajině. Ten, co byl později zabit, vytýkal Daldanovovi, že chce z Ukrajiny přednostně odvézt své děti. Později ho čtyřikrát silně udeřil do obličeje, a tím mu zlomil nos.