Léto s covidem. Počty případů rostou i v oblíbených destinacích

Důvodem je rychlé šíření subvariant omikronu. Kvůli nim například české ministerstvo zdravotnictví očekává, že v půli července by mohlo být až 20 000 nakažených denně. Vzhledem k proočkovanosti populace ale nepředpokládá vážné komplikace, tudíž ani zahlcení nemocnic.

Čtyřmilionové Chorvatsko je pro obyvatele Česka dlouhodobě nejpopulárnější destinací. V roce 2019, tedy před pandemií koronaviru, jich do země podle Českého statistického úřadu zamířilo na 740 tisíc, loni pak přes 600 tisíc.

Žádná proticovidová opatření při vstupu do Chorvatska neplatí, respirátory jsou povinné jen v nemocnicích a pečovatelských domech.

Podobně jako v Česku jsou za nárůstem subvarianty omikronu BA.4 a BA.5. Vrchol aktuální vlny by měl podle tamních úřadů proběhnout v polovině července. Podle řeckých médií vláda v probíhající turistické sezoně nechystá zpřísnění protiepidemických opatření.

V zemi už začalo očkování takzvaným druhým boosterem, tedy posilující dávkou, a to ve věkové skupině nad 50 let. Během prvního týdne ji dostaly bezmála tři tisíce lidí. Turisté od začátku května nepotřebují při vstupu do země žádné dokumenty o očkování či prodělání covidu.