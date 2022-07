Covid je na vzestupu. Očkování čtvrtou dávkou má začít v půli srpna

Spuštění očkovacích míst pro čtvrtou dávku se plánuje na polovinu srpna. „Bude primárně nabízena osobám starším 80 let a osobám starším 60 let, které mají zdravotní potíže. Osoby starší 18 let pouze v případě, že jsou imunokompromitované,“ pokračoval náměstek.

„Samozřejmě nebude zakázáno si tu dávku dát, i když nespadáte do těchto kritérií, ale z vážných důvodů čtvrtou dávku budete chtít. Nebude to v žádném případě povinné.“

Na dotaz, zda budou nějaká opatření, reagoval, že momentálně „není potřeba zavádět jiná než doporučená opatření, jako je očkování nebo nošení roušky v případě zdravotních potíží“. „I když bude denně 20 tisíc nakažených osob, nemělo by to mít zásadní dopad do zdravotní sítě. Právě to bylo v předchozích vlnách důvodem opatření. Situaci budeme monitorovat,“ řekl.