Mléka do škol ubylo. Potravináři chtějí víc, část dětí ho má jako munici

Na podporu projektu Mléko do škol loni vládě nezbyly peníze, a tak se projekt osekal na méně než polovinu. Neochucené mléčné produkty už dostávají zdarma místo všech školou povinných jen žáci prvního stupně, a navíc jen jednu dodávku měsíčně.

„Při zachování dosud zapojené cílové skupiny, kterou tvořili žáci obou stupňů základních škol, by při alokovaném příspěvku z národního rozpočtu vyšlo velmi málo porcí na jednoho žáka, a byl by tak omezen cíl projektu, kterým je přispět ke zdravým stravovacím návykům dětí pravidelnou konzumací ovoce, zeleniny a mléka,“ popisuje změnu mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Zatímco v minulém školním roce tak mléko zdarma dostávalo téměř 850 tisíc dětí, letos jen zhruba 525 tisíc žáků. Paradoxně se také mezi léty naprosto obrátila situace. Během covidu si děti odnášely zásoby potravin domů pokaždé, když jim tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) alespoň na chvíli dovolila vrátit se do lavic.

„Když dodavatelé věděli, že se děti alespoň na chvílí objeví ve škole, tak nás zavezli. Každý žák pak dostal třeba litr mléka. Teď sice zase do školy chodí, ale zrovna na to nejsou peníze,“ podivuje se ředitel havířovské ZŠ a MŠ F. Hrubína Tomáš Ptáček. Každou iniciativu, která dětem pomůže, ale vítá.

Potvrzují to i nutriční terapeuti, které Seznam Zprávy oslovily.

„Skupina mléka a mléčných výrobků je i součástí aktuálních výživových doporučení, podpora jejich konzumace je tedy určitě na místě. Je však vždy potřeba dbát nejen na to, aby byly tyto potraviny dostupné, ale rovněž na to, aby se pracovalo se stravovacími návyky dítěte i celé jeho rodiny,“ dodává předseda České asociace nutričních terapeutů Martin Krobot.

Projekt mléko do škol už nefunguje samostatně, ale společně s dodávkou ovoce a zeleniny. Podle studie HSBC pije nízkotučné nebo polotučné mléko denně 14 procent českých dětí, plnotučné pak 9 procent. V posledních letech ale významně roste spotřeba ovoce a zeleniny. Denně jí ovoce 55 procent jedenáctiletých, to je skoro nejvíce v Evropě, a zeleninu 43 procent z nich. Obě tato čísla navíc mezi lety 2014 až 2018 stoupla zhruba o 10 procent.

Na druhou stranu podle studie Státního zdravotního ústavu z roku 2020 nejí dostatek ovoce a zeleniny 80 procent dětí na úrovni čtvrtého ročníku ZŠ a mléčných výrobků by si mělo dávat víc 45 procent dětí.

„S projekty máme velmi dobré zkušenosti. Jsme smutní, že je to nyní omezené jen pro děti na prvním stupni. I pro druhostupňové děti šlo o zpestření, protože řada z nich už svačiny do školy nenosí,“ říká ředitelka ZŠ Želešice na Brněnsku Jana Cacková.

Také Ministerstvo zemědělství by rádo v nadcházejícím školním roce opět projekt rozšířilo i o žáky druhého stupně, jako tomu bylo v minulosti.

„Již nyní je jisté, že příděl z EU na projekt Mléko do škol bude ve školním roce 2023/2024 vyšší než v předcházejících letech, záleží tedy na tom, jaký se podaří zajistit příspěvek ze státního rozpočtu ČR, který je pro fungování projektu zásadní,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

„Doporučení pro děti školního věku je konzumovat 2–3 porce mléka či mléčných výrobků. To v praxi znamená například sklenici mléka či kefíru, jeden jogurt a 50 g sýra. Z toho hlediska vidím projekt Mléko do škol jako velice důležitý a vysoce přínosný.“

„Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník je hlavním stavebním materiálem kostí a zubů. Zodpovídá za jejich tvorbu, za jejich tvrdost a pevnost, a jejich udržování. Tvorba zubů a kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Nedostatek vápníku u dětí se může projevit poruchami růstu. Jeho nedostatek v mládí vyvolává v pozdějším věku velmi vážné onemocnění, tzv. osteoporózu – řídnutí kostí. To má za následek jejich zvýšenou lámavost.“

„Ovoce a zeleninu občas nosí, ale o mléku teda nic nevím,“ není si Tereza z Prahy jistá, co se děje s dotovanými mléčnými výrobky.

„Někdy jsem to ale našla až po čase v tašce, a to jsem teda řádila. Teď se to už nestává a vždycky je doma vyndají,“ říká.