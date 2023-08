„Moderátor nemůže urážet lidi.“ Europoslanec Blaško žaluje Jaromíra Soukupa

„Nejde mi o peníze, ale o to, že v této zemi nemůže moderátor vykládat v televizi lži a urážet lidi bez následků,“ říká Hynek Blaško (zvolen za SPD, nyní nezávislý).

„Je mi to úplně jedno. Tedy jestli je to tak, jak říkáte, že na nás pan Blaško podal žalobu,“ napsal Seznam Zprávám Jaromír Soukup v reakci na dotaz, co si o žalobě myslí a jak bude dál postupovat.