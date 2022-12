Nejvíc Čechů se seznámí přes internet. Spíš než na seznamkách je to při hraní her

Nejhojněji se české dvojice seznamují přes internet a kamarády. Svou partnerku či partnera pak lidé často nacházejí i v práci nebo také v baru, ukazují data společnosti Behavio.

Graf výše ukazuje proměny podle různých věkových skupin. Lidé ve věku 18–24 let se mírně častěji seznamují přes kamarády, seznámení přes internet je v těsném závěsu. U lidí od 25 do 54 let dominuje seznámení přes internet, vyšší ročníky se pak seznamují častěji v práci nebo přes kamarády či v restauraci, nicméně i zde hraje internet svou roli: každá osmá dvojice od 55 let výše se poznala on-line.

Podíl lidí, kteří se seznamují on-line, pak roste s velikostí sídla, kde žijí. V menších obcích je takových lidí méně, ve městech naopak více.

„V poslední dekádě pozorujeme přesun seznamování do on-line prostoru celosvětově. Podobná čísla vidíme například i na výzkumech ze Spojených států, kde se díky internetu seznámí ještě víc lidí – 39 procent všech párů,“ říká socioložka a psychoterapeutka Markéta Šetinová, která se na téma seznamování a randění zaměřuje.

„V Česku nemáme data na srovnání, tohle je první výzkum, který se tématem zabývá, dá se ale čekat, že význam internetu ještě poroste. Ve své praxi to alespoň pozoruji.“

On-line seznamky táhnou méně

Pohled do virtuálního prostoru pak ukazuje, že on-line seznamky kupodivu nejsou nejčastějším původcem nových spojení.

Jak data ukazují, seznamování se přes různé on-line služby k tomu primárně určené (typicky různé seznamky) táhnou mladší ročníky. Od 35 let výše se lidé seznamují ve virtuálním světě jinde.

První jiskra častěji přeskočí na zájmových fórech, při hraní on-line her a na dalších službách, které nemají „dohazování“ v popisu práce. Internetové seznamky ale pořád co do úspěšnosti navazování kontaktů předčí sociální sítě.

Tinder a další podobné služby provází stigma, že se tam primárně potkávají zájemci o nezávazný sex – myslí si to 58 procent lidí, přičemž stejný názor mají muži i ženy. V různých věkových skupinách se tyto pohledy liší: seznamky pro sex vnímá nejvíce skupina mladých lidí do 25 let (rovnou 72 %), s věkem pak podíl lidí s tímto pohledem klesá. Nicméně je jich viditelná nadpoloviční většina ve všech skupinách. Že lidé na seznamkách hledají spíš vztah, si myslí celkově více než čtvrtina dotazovaných.

Výzkumníci zjišťovali, jestli je hédonistická pověst seznamek oprávněná. A částečně ano – 42 procent uživatelů díky nim prožilo někdy sex na jednu noc, zároveň je ale potřeba dodat, že tam podobně velká skupina lidí (40 %) našla dlouhodobý vztah nebo přátele (50 %).

Tak jako tak, většina Čechů (62 %) nemá s těmito službami žádnou vlastní zkušenost. Kromě obavy, že jsou dobré jen na sex, je čtvrtina lidí považuje za nebezpečné a třetina za jaksi podřadné – pouze pro ty, kdo se nezvládnou seznámit jinak.

Když už ale lidé překonají své obavy a založí účet, převládá pak u nich pozitivní zkušenost nad negativní, což platí velmi podobně pro obě pohlaví.

Osamělí nezadaní? Méně předsudků mají ženy

Jaký je v Česku obraz nezadaných lidí? Je třeba je litovat, jsou sobečtější nebo víc soustředění na kariéru? Polovina Čechů nemá vůči „singles“ žádný takový předsudek a považuje je za stejné typy jako zadané lidi.

Ženy (61 %) se k názoru, že nezadaní jsou stejní jako kdokoli jiný, kloní viditelně častěji než muži (43 %). Muži (42 %) si zase častěji než ženy (34 %) myslí, že nezadaní lidé jsou osamělí.

Nejméně předsudků o nezadaných lidech mají mladí ve věku 18–24 let: dvě třetiny z nich je považují za stejné jako zadané lidi. Tato představa pak s věkem klesá.

Spokojenost ve vztahu: nejnižší mezi 35 až 44 lety

Většina dospělých lidí v Česku je v tuto chvíli zadaných. Konkrétně 72 % lidí někoho má, přičemž jedno procento dokonce žije ve více vztazích zároveň. Menší část mužů a žen (shodně 4 % u obou) se teď s někým vídá jen na sex. Když se podíváme blíž na zadané, vidíme, že tři čtvrtiny jsou ve vztazích skoro dokonale spokojené.

Z průzkumu vychází, že tři čtvrtiny lidí napříč věkovými kategoriemi jsou ve svých vztazích převážně spokojené. Do 25 let je tato spokojenost velmi vysoká, dosahuje téměř 90 procent. V dalších letech se mírně propadá – až k nejnižším hodnotám ve věku mezi 35 až 44 lety. To jsou lidé velmi spokojení ve vztazích v necelých 70 procentech. V dalších letech ale vysoká spokojenost zase roste až k 74 procentům.

Lidé s vysokými příjmy častěji žijí sami

Průzkum dále ukázal další jevy:

V menších sídlech žije méně stejnopohlavních dvojic.

Vysokoškoláci spolu o vztahu komunikují a pojmenovávají ho častěji než lidé s nižším vzděláním.

Nejčastěji se dvojice sestěhovávají po půl roce až po roce.

Lidé s vysokými příjmy častěji žijí sami než lidé s nižšími příjmy.