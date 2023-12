Nízký věk? Žádný problém. Většina e-shopů s tabákem prodává lidem pod 18 let

Tabákové výrobky i nikotinové sáčky bez obsahu tabáku nesmějí obchodníci prodat lidem mladším 18 let. V některých případech inspekce spolupracovala také s nezletilými figuranty. „Prodejci neměli zavedený elektronický systém pro jednoznačné ověřování věku nakupujících. Nejčastěji zjištěným nedostatkem byla naprostá absence jakéhokoli systému pro ověřování věku, případně nedostatečná funkčnost zavedeného systému – například ověření věku pouze ve výdejním místě nebo prostřednictvím doručovatelské služby. Část provozovatelů rovněž nesplnila svou registrační povinnost vůči Ministerstvu zdravotnictví,“ popsal Kopřiva.

Způsobů, jak ověřit věk při nákupu na internetu, je několik, ale rozhodně nepostačuje zaškrtnutí políčka, že je nakupujícímu 18 let. Jde například o prokázání se pomocí bankovní identity, o strojové zpracování dokladů totožnosti, věk lze také ověřit při osobní registraci. „Inspekce rovněž zdůrazňuje, že ověření věku nakupujících je vyžadováno ve dvou krocích, při nákupu na internetu a při převzetí od zásilkové služby nebo při osobním převzetí,“ uvedl Kopřiva.

Nedávný průzkum ukázal, že v Česku zhruba pětina dětí ve věku 13 až 15 let užívá tabákové výrobky, pětina má v oblibě elektronické cigarety a kolem osmi procent žáků užívá nikotinové sáčky. Jde o výsledky celosvětového výzkumu GYTS (Global Youth Tobacco Survey – Mezinárodní šetření užívání tabáku mezi mladistvými), do kterého se zapojil i Státní zdravotní ústav. Loni se ho v Česku zúčastnilo 3190 žáků ve věku 13 až 15 let. Kouření a užívání nikotinových výrobků, jako jsou elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo sáčky, podle plicních lékařů přispívají ke vzniku nemocí, jako je například rakovina plic, tuberkulóza nebo chronická obstrukční plicní nemoc.