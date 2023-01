O zakázkách na Ukrajině se rozhodne v příštích měsících, říká nový vládní zmocněnec

„Byli jsme jedním z lídrů dodávek zbraní a ukrajinská vláda a společnost mají zafixované, že Česko a Češi se za Ukrajinu postavili a je na nás spolehnutí. To je příležitost, kterou nesmíme pustit,“ říká Kopečný. Do konce loňského roku působil jako náměstek Ministerstva obrany pro průmyslovou spolupráci a podílel se na vyzbrojování Kyjeva.

Zakázky na Ukrajině se podle něj samozřejmě nebudou rozdělovat na základě emocí. „Zároveň to ale nebude v úplném vakuu, bez vzetí v potaz, co se děje v ostatních oblastech spolupráce, například dodávkách zbraní,“ vysvětluje.

Od včerejška prý Kopečnému zvoní telefon a podnikatelé se zajímají o to, co je na Ukrajině čeká. „Nyní je to unikátní příležitost a české firmy vědí, že příval zahraničních peněz nebude trvat nekonečně dlouho,“ říká zmocněnec.