Česko otevře nový úřad na východě Ukrajiny. Kvůli válečným zakázkám

Vláda společně s byznysem vytipovala i oblasti, na které by se české firmy měly na Ukrajině soustředit. Prioritu má mít energetika, oprava škol, dopravní infrastruktura, zdravotnictví a likvidace ekologických škod. První kontrakty už mají být v jednání.

Česko výrazně Ukrajinu podporuje v její obraně vůči ruské agresi, a to zejména dodávkami vojenského materiálu. A také politicky – Česko coby předsednická země Evropské unie moderuje debaty o pomoci Ukrajině, dopadech války zejména v energetice a možnostech řešení konfliktu i na evropské úrovni.

„Bavíme se o tom. Otevřít generální konzulát v Dnipru dává smysl jak kvůli poválečné rekonstrukci země, tak i s ohledem na to, že v oblasti už před válkou působila řada českých firem,“ řekl Seznam Zprávám Tomáš Prouza, poradce ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN). V minulosti působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), teď u Síkely koordinuje aktivity ministerstva v rámci českého předsednictví EU. Podílí se i na přípravách české účasti na poválečné obnově Ukrajiny.

„Ukrajinci zatím drží regionální dělení při plánování rekonstrukce země, tedy že různé spojenecké země mají mít ‚svůj‘ region, v němž se budou angažovat. Ale i kdyby se nakonec rozhodli to udělat jinak, pořád bude Česko v Dnipru aktivní. Už nyní tam je nějaká kotva českých firem,“ dodává Prouza.

Na mysli má honorární konzulát, který se otevřel po uzavření českého úřadu v Doněcku. To ovšem není diplomatický úřad v pravém slova smyslu – neúřadují v něm diplomaté z vysílací země, ale někdo z místních je „spojka“ na české úřady.

Ukrajinské armádě se v posledních dnech daří protiofenziva na východě země a podařilo se jí osvobodit například strategické město Izjum. Metropole Dnipro čelila od začátku války tvrdé palbě, nebyla ale Rusy zcela dobyta. Oprava země má jít do stovek miliard dolarů. Jak uvedl v pátek 16. září německý ministr hospodářství Robert Habeck před jednáním zástupců skupiny zemí G7, vláda v Kyjevě se zatím dopočítala k 350 miliardám amerických dolarů.

Obnova Ukrajiny by se měla nést v duchu evropského hesla „Build Back Better“, tedy nejde jen o obnovu zničeného do původního stavu, ale i o modernizaci celých odvětví. Na unijní, resp. mezinárodní úrovni probíhají přípravy na vytvoření finanční platformy pro obnovu Ukrajiny, která by měla fungovat jako Marshallův plán po druhé světové válce.