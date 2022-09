Ukrajinci chtějí v Česku vyrábět Čápy, špičkové „špiony“ na bojiště

Před rokem 2014 byl Ukrajinec Denys Cherednychenko běžný policista a také nadšený letecký modelář. Poté, co Rusko napadlo a zabralo Krym, se na něj ale začali obracet kamarádi z armády, jestli by jim neporadil, jak fungují o něco pokročilejší letadélka na dálkové ovládání – drony.

Další kapitolu svého podnikání chce společnost napsat v České republice. Cherednychenko si tady už v létě založil firmu a má plán do Česka přesunout část výroby. „Naše stroje se narodily na bojišti. Naší výhodou je bojová zkušenost, působíme v běžícím konfliktu už osm let. Chceme s naším podnikáním pokračovat v Česku, protože jste byli jednou z prvních zemí, která nám po začátku války pomohla,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Oba muži, Cherednychenko i Zablotnyi, v těchto dnech své výrobky představují na přehlídce vojenské techniky Dny NATO v Ostravě. „Česká republika Ukrajinu velmi podporuje, dobře to víme. Nezapomeneme na to, že váš premiér byl ve skupině prvních politiků, kteří navštívili Kyjev. Známe také vaši leteckou minulost. A v neposlední řadě – jste blízko,“ vysvětluje Cherednychenko, proč si jako další působiště zvolili Česko.

V Česku už si firmu založili v létě. Sídlo zatím společnost nemá, ale ukrajinští byznysmeni si během své zářijové návštěvy chtějí některé objekty, kde by případně mohla stát i budoucí továrna, prohlédnout. „Jsme připraveni investovat do výroby v Česku. Co potřebujeme, je perspektiva budoucích kontraktů. Můžeme do Česka přivézt technologii, která je v evropském kontextu unikátní,“ dodává Zablotnyi.