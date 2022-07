Odškodnění po požáru? V Českém Švýcarsku teď chtějí hlavně zachránit sezonu

„Nenávratně pryč jsou tři domy v Mezné. Obecní majetek by tam neměl být poškozený. Zatím nevíme o případech, kdy by lidé přišli o domov a neměli se kam vrátit. Budeme samozřejmě ještě dávat na vědomí možnost odškodnění a vyzývat lidi, ať se hlásí,“ uvedl pro Seznam Zprávy starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Konkrétní jednání s ministerstvy či krajem vedení obce povede, až pomine akutní nebezpečí. „Všichni se teď soustředíme na to, aby byl oheň co nejdříve uhašen,“ řekl.

Při dodání všech podkladů úřad peníze proplatí do druhého dne. „Chceme, aby lidé, kterým živel vzal nebo vážně poškodil majetek, dostali co nejrychleji finanční příspěvek formou dávek mimořádné okamžité pomoci. Lidé se mohou na naše zaměstnance obracet i v případě, že budou potřebovat radu,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Lidé, jimž oheň poškodil majetek, mohou žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Je to dávka jednorázová a pokrývá hned několik životních situací. Mimo jiné ji úřad práce může poskytnout klientovi, kterého postihla vážná mimořádná událost a jeho sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Výše poskytnuté podpory může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima, tedy 69 300 korun. Lidé, které postihl ničivý požár, mohou také požádat o příspěvek na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Je to třeba zaplacení správního poplatku při ztrátě osobních dokladů, za vydání duplikátu rodného listu atd.

„Máme kapacitu patnáct lůžek. Jen tento týden jsme měli mít plně obsazeno na celých sedm dní. Nikdo neví, co teď bude následovat. Hosté ruší pobyty i na konec srpna, mají strach. Není to otázka třeba jen příštího týdne,“ vylíčila Seznam Zprávám Martina Koudelková, která provozuje Penzion Soutěsky v Hřensku. Zařízení s restaurací je od pondělí zavřené.

To ve čtvrtek kritizovala i šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO, nejsilnější opoziční síly ve Sněmovně, Alena Schillerová. „Vláda by neměla čekat, neměla by opět vyslat signál, že pak někdy se k tomu vrátí, až se vyčíslí škody. Měla by okamžitě jednat,“ řekla s tím, že kabinet by už měl pracovat na konkrétních programech pomoci.