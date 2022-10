Osm facek na videu. Incident řeší dětský domov, policie i ministerstvo

„Tady se budeš chovat úplně jinak, je ti to jasný, ty m*dko jedna,“ řekne na videu jedna z dívek, než zfackuje a poplive druhou, která odevzdaně sedí na židli.

Záběry se objevily na sociální síti Facebook. Seznam Zprávy ověřily, že se incident odehrál v dětském domově se školou v Sedleci-Prčicích, a to minulý týden. Na svůj profil ho vložila jedna z místních chovanek, která ho ale následně smazala.

„Na facebook jsem ho dával, aby lidé viděli, co se tam děje, a aby to někdo začal řešit,“ vysvětluje.

I on ho posléze vymazal, protože se do věci velmi rychle vložily Ministerstvo školství i policie. Video podle známého dívky splnilo účel, a proto už není na jeho profilu dohledatelné.

„MŠMT v obdobných případech vždy komunikuje se svou přímo řízenou organizací (PŘO). PŘO také nastavuje konkrétní opatření pro to, aby byla situace vyřešena v zájmu dítěte (popř. dětí) a zároveň nastavila opatření, které by obdobné situace eliminovalo i do budoucnosti,“ uvádí v odpovědi pro Seznam Zprávy mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová.