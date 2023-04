Obrannou smlouvu s USA chceme co nejrychleji, řekla Pekarová Adamová

Vláda totiž usiluje o svižnou ratifikaci. Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) se to má stihnout do léta. „Budeme se snažit Smlouvu o obranné spolupráci do programu Poslanecké sněmovny zařadit, co nejdříve to bude možné. Ideální by bylo stihnout ratifikaci do prázdnin,“ uvedla pro Seznam Zprávy.