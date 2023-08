„Pokud se potvrdí zjištění policie, je to závažné,“ říká opozice k Vaňkové

„Nejpodstatnější pro mě je, že vyšetřování případu pokračuje a zůstává naděje, že bude došetřený,“ uvedla lídryně opozičních Zelených Jana Drápalová. Pokud by se podezření potvrdila, považuje to za „závažnou věc“, nicméně počká na oficiální závěry detektivů.

Komentovat případ nechtěl lídr sociálních demokratů Jiří Oliva. „Jako osobu právně znalou mě udivuje, že by média měla přístup do neveřejného trestního spisu. Já žádné informace z trestního spisu nemám, takže nemám co komentovat,“ uvedl.

Vysvětlení od primátorky budou na jednání brněnských zastupitelů požadovat opoziční Piráti. „Pokud by se informace potvrdily, je to závažné. Ale v tuto chvíli máme informace jen z médií. Počkáme, jak se ta situace vyvine. Pokud by byla primátorka policií obviněná, tak je to samozřejmě problém,“ sdělil lídr Pirátů Marek Lahoda.