Komentář: Primátorka se směje na bílý prášek. Vaňková je pro ODS přítěží

Sympatická je proto, že připouští pravost snímku, přesněji řečeno podstaty situace, která je na snímku zachycena. Markéta Vaňková – po prvotním a následně odvolaném prohlášení, že jde o čirou fotomontáž – mluví o tom, že fotka je upravená, ale k podobné situaci přece jen mohlo před časem dojít. Díky tomu můžeme například vyloučit variantu, že šlo o jakousi recesistickou akci zaměřenou právě na pořízení kompromitující či zdánlivě kompromitující fotografie, a můžeme snad předpokládat, že to, co je vysypáno a urovnáno na displeji mobilního telefonu, je skutečně droga, konkrétně nejspíš kokain.

Krom jiného tu totiž s úsměvem na rtech možná přihlíží trestnému jednání. Údajnou drogu – pečlivě rozdělenou do několika „čar“ – zjevně kdosi nabízel ostatním členům společnosti. A to by byl trestný čin s horní sazbou pět let. Zároveň je v Česku ilegální u sebe drogu přechovávat – podle množství se jedná buď o přestupek, anebo o trestný čin, v případě kokainu s horní sazbou dva roky. Nemluvě o tom, že drogu by musel někdo od někoho koupit, což nelze udělat žádnou legální cestou a je to spojeno s výše zmíněnými kriminálními fenomény.