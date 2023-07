Primátorka Brna nafocena s tvrdými drogami. Rezignovat prý měla už dávno

„Myslím, že primátorka by měla rezignovat za mnoho věcí, zejména za praktické vytunelování městské kasy na předraženou hokejovou halu, ale za toto zrovna ne,“ řekl v pondělí večer Seznam Zprávám opoziční zastupitel a někdejší náměstek primátora Matěj Hollan (za Žít Brno). „Tady naopak musím uznat, že byť s nějakými vytáčkami, ale nakonec vlastně celkem jasně, se k té věci postavila čelem. Jak jsem psal už včera ve svém příspěvku, rekreační užívání látek jako kokain je velmi rozšířené. V politice je to velmi běžná droga. Má jistě svoje rizika, ale nemá smysl z toho dělat žádnou kauzu, protože je to opravdu masivně rozšířené. Naopak to nemá být kriminalizováno, stejně jako klasické konopí a další kanabinoidy. Válka proti drogám nikam nevede. Za mě to je od primátorky naopak odvážný a správný krok.“