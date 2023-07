Komentář: Pivo, víno, prevence. Politici jdou vstříc pijáckému Česku

Ve středu úvah je problém finanční neudržitelnosti tváří v tvář demografii příštích několika desetiletí. Návrhy řešení tohoto problému jsou různé, ale jeden motiv je společný – prevence. Ne že by se dřív o zdravotní důležitosti prevence neuvažovalo, ale v poslední době se pozornost upnula i k její ekonomické stránce.

Nedávná studie společnosti McKinsey například přišla s tvrzením , že dobře aplikovaná preventivní opatření by české ekonomice mohla přinést v příštích 20 letech dodatečných 840 miliard korun. Zlepšení zdravotního stavu a prevenci se ve svých doporučeních věnuje i Národní ekonomická rada vlády .

Jenže pak je tu ještě druhá, důležitější a systémově lepší cesta – a tou je úprava životního stylu. To je samozřejmě z pohledu celé země běh na velmi dlouhou trať, nicméně z tvrdých dat je zjevné, že Česko má kam běžet a i jen postupné cíle jsou lákavé.

Čistě pro srovnání – švédský „onkologický terč“ má všechny ukazatele v zeleném poli. Důležité ovšem je si všimnout zejména české konzumace alkoholu, s níž by Češi, kdyby to metodika jen trochu dovolovala, byli schopni terč zcela minout. Což není příliš překvapivé. Nejrůznějším mezinárodním pijáckým žebříčkům, ať už ukazují počet vypitých piv, nebo množství čistého lihu, který Češi v různých formách prolijí hrdlem, pravidelně vévodíme. Ve veřejné debatě to vyvolává zčásti zděšení, zčásti veselí a zčásti jistou pochybnou hrdost.