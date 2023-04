Vizita: Kde hledat peníze? Ve zdraví Čechů

Čtete ukázku z Vizity – newsletteru Martina Čabana plného postřehů o českém zdravotnictví a jeho přesazích do politiky. Pokud vás Vizita zaujme, určitě se přihlaste k odběru !

Při vší – pochopitelné – snaze vyškrábnout jednotky miliard, které by se v rozpočtu objevily co nejdříve, se ovšem dost zapomíná na dlouhodobější opatření. Mnohá z nich přitom mají podle hodnověrných dat potenciál ušetřit státu velké peníze, a učinit tak udržitelnějším nejen zdravotnický a důchodový systém, ale veřejné finance jako celek.

Zatímco materiál McKinsey především pojmenovával ekonomický potenciál, který se v posílení prevence a všeobecného zdraví Čechů skrývá, práce Pavla Hroboně a Veroniky Klimkové s názvem „Prevence – praktický návod na zlepšení zdravotního stavu a podporu ekonomického růstu“ je zaměřena na to, jaká opatření by mohla pomoci tento potenciál využít.

To všechno má přímé pozitivní dopady na hospodářství, které studie vyčísluje tak, že kdybychom nyní začali dobře investovat do zlepšení zdraví Čechů, může to pro český hrubý domácí produkt znamenat v příštích 20 letech dodatečných 840 miliard korun, tedy průměrně 42 miliard ročně.