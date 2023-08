Policie: Primátorka Vaňková využila bílé koně, aby získala bydlení od města

Loni po prvním obvinění Hlubocké a Janoškové primátorka svá vyjádření zmírnila. Ale že by byli její příbuzní ve věci jen nastrčeni, jak píše policie, doteď nepřiznala. „Ani to nepopírám, ani to neschvaluji. Policii jsem se podrobně vyjádřila, jaké bylo moje případné angažování v nebytových prostorách na této adrese. Nechme na policii, aby si to zhodnotila sama,“ řekla loni v listopadu v rozhovoru pro Seznam Zprávy.