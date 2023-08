Je to lynč, tvrdil Blažek. Policie ale ženy v bytové kauze opět obvinila

Brněnská bytové kauza, v níž Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) z manipulací se stamilionovým majetkem Brna obvinila i někdejšího koncipienta ministra Pavla Blažka (ODS), se opět rozrostla. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek informovalo o obvinění čtyř lidí v jedné z větví případu.

Podle předchozího zjištění Seznam Zpráv jsou nyní stíhané i Monika Janošová a Denisa Hlubocká, tedy dvě ženy, které už jednou detektivové obvinili loni v listopadu.

Vyšetřování tehdy posunuli do blízkosti brněnské primátorky a další někdejší Blažkovy koncipientky Markéty Vaňkové (ODS) – týká se bytových prostor, v nichž původně městská část pod vedením ODS přiklepla prostory příbuzným Vaňkové.

Kvůli formálním nedostatkům ale v lednu vyhovělo Nejvyšší státní zastupitelství stížnosti dvou žen a jejich trestní stíhání z podvodu a úplatkářství zrušilo.

Nyní ovšem NCOZ obě ženy opětovně obvinila. „Trestní stíhání bylo aktuálně zahájeno pro totožný skutek vůči totožným obviněným a navíc bylo rozšířeno o trestní stíhání dalších dvou osob,“ upřesnila bez uvedení jmen dozorující státní zástupkyně Petra Lastovecká.

Policie dlouhodobě vyšetřuje, zda se obviněné ženy podílely na systému, který dle policistů zajišťoval, že nedostatkové městské byty se levně nedostaly k potřebným, pro něž jsou určeny. Místo toho je podle vyšetřovací verze detektivů získali lidé, kteří dali úplatek politikům.

Blažek: Je to lynč

Stíhané Hlubocká s Janošovou dle konstrukce policistů ovládaly s pomocí bílých koní prostory v historickém domě v brněnské ulici Hlinky, které mají více než stometrovou rozlohu a lze zde vybudovat exkluzivní bydlení.

A právě to se v domě původně pokoušela udělat Vaňková. Politička ODS předtím jako radní Brna-střed sama hlasovala pro to, aby město prostory přidělilo jejím příbuzným. Ve skutečnosti ale bydlení skrytě plánovala sama, ač z projektu nakonec vycouvala. Dokládá to předchozí pátrání reportérů. Následně dle policistů získaly byty bílí koně Janošková a Hlubocká a za další nakládání s nimi jsou nyní ženy znovu obviněny.

Blažek, šéf jihomoravské ODS, která Vaňkovou vyslala do křesla primátorky, po předchozím zrušení stíhání dvou žen tvrdě zaútočil. A to nejen na žalobce, ale i na policisty NCOZ, kteří případ vyšetřují.

Ministr spravedlnosti dokonce mluvil o „nespravedlivém zadržení a veřejném lynči“ obou žen. „Na četné dotazy sděluji, že systémové selhání represivních orgánů státu je a bude řešeno vrcholnými orgány veřejné moci. Konkrétní být bohužel nemohu. Případ popsaný zde je jen špičkou ledovce,“ dodal tehdy následně Blažek, aniž by bylo jasné, co tím myslí.

1/2 @NSZ_info zrušilo jako nezákonné obvinění dvou žen skandalizovaných loni na podzim v jedné z tzv. brněnských kauz. Budou se tomu média věnovat stejně jako v době jejich nespravedlivého zadržení a veřejného lynče? pic.twitter.com/EtB56piS7o — Pavel Blažek (@blazek_p) February 8, 2023

Sám nejvyšší žalobce Igor Stříž přitom v reakci na to uvedl, že zrušení stíhání je procesní krok, který dokládá fungování systému. A že to neznamená, že by ženy byly nevinné, protože jejich stíhání může být obnoveno, což se dnes i stalo. Podobné prohlášení zveřejnila i Unie státních zástupců.

Blažek ale na svých výrocích trvá i nyní. „Na svých tehdejších slovech nemám co měnit – o nespravedlivý veřejný lynč opravdu šlo. A o všem nakonec rozhodne soud. Ten už bude veřejný legálně, a tudíž bude i objektivně zhodnotitelný – na rozdíl od všech vašich článků,“ reagoval na dotazy reportérů Seznam Zpráv ministr spravedlnosti.

Blažek zjistil informace ze živé kauzy

Jak už reportéři popsali, Blažek využil svých ministerských pravomocí a vyžádal si přes Stříže informace z tohoto živého případu. Nejvyšší žalobce Seznam Zprávám tehdy řekl, že Blažek jednal na popud jedné z žen, jejichž stíhání bylo zrušeno. Blažek to komentovat odmítl.

Jisté ale je, že informace dostal. Vydal mu je olomoucký vrchní žalobce Radim Daňhel, kterého Blažek předtím do funkce dosadil. V listině zaslané Seznam Zprávám pak Daňhel připustil, že poskytl ministrovi spravedlnosti informace, jejichž znalost může prospět vyšetřovaným.

Daňhel už ale oznámil svou rezignaci a uvedl profesní i osobní důvody. Blažek společně se Střížem hledají jeho nástupce.

NCOZ už minulý týden obnovila i podobně zrušené stíhání politika ANO, kterého se Blažek také zastával, když mluvil o „nelegálním hnusu“. Radim Suchánek ale dle policistů pomáhal manipulovat přidělování městských bytů s někdejším Blažkovým koncipientem Otakarem Bradáčem z ODS.

Podezření popsané Seznam Zprávami, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek zasahuje do policejní kauzy, která se týká jeho a jeho spolupracovníků, zahrnula Evropská komise do nové zprávy o stavu právního státu v 27 členských zemích. Jako ilustraci komplikací, které v Česku provázejí odhalování kauz zasahujících do nejvyšších pater politiky.