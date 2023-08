„Nelegální hnus,“ zastal se Blažek politika ANO. Policie ho ale znovu obvinila

Právě ministr Blažek na žalobce a policisty, kteří bytovou kauzu vyšetřují, opakovaně tlačí. A když letos v únoru Suchánkovo stíhání nadřízené nejvyšší státní zastupitelství zrušilo, napsal, že Suchánka „sejmula“ policie s reportéry, a označil to za „nelegální, mnoho let zavedený hnus“.

Pan Suchánek si dovolil kandidovat ve volbách a nezeptal se o dovolení policie ani Valáška a Jelínkové - tak ho jako mnoho jiných sejmuli. Nelegální mnoho let zavedený hnus… https://t.co/9mME72guhM

A to i přesto, že například sám nejvyšší žalobce Igor Stříž upozorňuje , že zrušení stíhání není důkazem neviny a policie ho může kdykoliv obnovit, jakmile text sdělení obvinění upraví.

Přesně to se nyní stalo. A to u Suchánka i u další osoby, jejíž stíhání Střížův úřad zrušil.

„Trestní stíhání bylo aktuálně zahájeno pro totožné skutky. V případě jedné osoby s nezměněnou právní kvalifikací, u druhé osoby došlo k nepatrnému upřesnění právní kvalifikace,“ okomentovala to obecně dozorující státní zástupkyně bytové kauzy Petra Lastovecká.

Podle dvou zdrojů Seznam Zpráv je jednou z opětovně stíhaných osob právě Suchánek. Druhou je Kateřina Pospíšilová, dle policie další spolupracovnice skupiny. Suchánkovi se právní kvalifikace nezměnila. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení.

„Jsme rádi, že se prokázalo, že Radim Suchánek je nevinný. Abychom mohli po volbách pokračovat, vzdal se členství v ANO a odstoupil z kandidátky. Ve světle současných důkazů zbytečně, ale my děkujeme, že se k tomu postavil čelem, abychom mohli v Černovicích sestavit koalici a pracovat pro vás,“ napsali tehdy Suchánkovi kolegové na facebooku.

V Černovicích hnutí ANO sestavilo koalici, v níž jsou mimo jiné i s ODS. Blažkova další koncipientka a primátorka Markéta Vaňková přibrala hnutí ANO do koalice i na brněnském magistrátu.

Suchánek byl zaměstnaný jako pracovník Správy nemovitostí Brno-střed. Spolupracovníci mu přezdívali Rajmen. Jeho rolí bylo podle policie zajistit, aby si zájemci o úplatek byty mohli prohlédnout, i když k tomu neměli žádné oprávnění. V prosinci 2020 takto například dle důkazů zajistil prohlídku i nastrčenému policejnímu agentovi. A to i když prohlídky pro legitimní zájemce radnice kvůli covidové pandemii v té době nedělala.

Policistům Suchánek později na výslechu přiznal, že za každé půjčení městských klíčů od městských bytů dostal tisíc korun. To policisté potvrdili i za pomoci odposlechů mezi obviněným politikem ODS Bradáčem, tehdejším šéfem bytové komise, a dalším z obviněných - realitním agentem Zdeňkem Červinkou.

„Červinka Bradáčovi sdělil, že Suchánkovi za klíče vždy dává tácek (tisíc korun), a Bradáč na toto sdělení reagoval, že on mu tolik nedává, že tácek je moc. Červinka na to reagoval, že mu vždy dává tácek,“ přepsali hovory detektivové.

Suchánek se na výslechu bránil tím, že až „loni si uvědomil, že to, co dělá, není úplně čisté, i když mu to šéf radniční bytové komise Bradáč přikázal“. Prohlásil, že členem organizované skupiny se být necítí.