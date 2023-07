Nejvyšší žalobce oponuje Blažkovi. Mluví o hausnumeru vycucaném z prstu

Když úřad nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v únoru zrušil stíhání dvou žen v brněnské bytové kauze, ministr spravedlnosti Pavel Blažek tvrdě zaútočil na státní zástupce z olomouckého vrchního zastupitelství, kteří případ dozorují. Jejich práci označil za „systémové selhání represivních orgánů státu“, a bez dalších podrobností dokonce zdůraznil, že to budou řešit vrcholné orgány veřejné moci.

Práci olomouckých vrchních žalobců kritizoval už dříve, když uváděl do úřadu jejich nového šéfa Radima Daňhela. Tehdy přišel Pavel Blažek s tím, že má analýzu , která dokládá, že olomoučtí vrchní žalobci pracují špatně.

Seznam Zprávy však nyní získaly rozbor, který k práci soustavy státního zastupitelství zpracovalo nejvyšší státní zastupitelství. Na systémová selhání, kterými argumentoval Blažek, v něm nepřišlo. A vyloučilo i to, že by olomoučtí vrchní žalobci odváděli mizernou práci.

„Tak to samozřejmě není,“ okomentoval Blažkem uváděná systémová selhání nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. S tím, že z čísel, která jeho úřad shromažďoval měsíce, nic takového neplyne.

V bytové kauze už detektivové do vazby poslali Blažkova někdejšího advokátního koncipienta Otakara Bradáče (ODS), který podle obvinění zmanipuloval přidělení bytu i policejnímu agentovi.

Analýza Igora Stříže ale nepřišla na to, že by se žalobci něčeho takového dopouštěli. A uvádí konkrétní čísla. V roce 2022 státní zastupitesltví po celém Česku začala stíhat 30,5 tisíce lidí. A nadřízený orgán to zrušil u 1102 z nich, tedy asi ve 3,6 procenta případů.