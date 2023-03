Kauza byty: Ministr dostal věci, jež by pomohly podezřelým, připustil žalobce

Žádost o materiály, které předal Blažkovi, Radim Daňhel Seznam Zprávám zamítl. Zdůvodnil to právě tím, že jejich zveřejnění by mohlo poškodit vyšetřování.

„Poskytnutí informace by dle názoru Vrchního státního zastupitelství v konečném důsledku mohlo vést k ohrožení schopnosti orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti nebo odhalovat trestnou činnost,“ uzavřel Daňhel, jehož do funkce vrchního státního zástupce v Olomouci jmenoval v loňském roce právě Pavel Blažek po svém nástupu na Ministerstvo spravedlnosti.

„Nejednalo se o nic, co by mohlo jakkoliv ohrozit probíhající trestní řízení, neboť tyto doklady byly již doručeny osobám, proti nimž se trestní řízení v dané době vedlo, i jejich obhájcům a tyto doklady neobsahovaly nic, co by mohlo odhalit jakékoliv plánované úkony či jiné skryté postupy,“ reagoval vrchní žalobce v pondělí.